Vormen van nieuw AZ gaat tijd kosten: ‘Er is geen groot probleem als je ons tegen PSV ziet voetballen’

Podcast | ‘Een metamorfo­se bij Oranje’

9 september De rentree van Louis van Gaal bij Oranje was succesvol. Zeven punten uit drie duels, koploper in de groep en op weg naar WK-kwalificatie. En belangrijker, het Nederlands elftal heeft alles weer in eigen hand. Wat heeft heeft Van Gaal gedaan in anderhalve week? Dat bespreken verslaggever Maarten Wijffels en presentator Etienne Verhoeff in een nieuwe AD Voetbalpodcast.