Vormer helpt Club Brugge met goal en assist aan bekerzege op Anderlecht

Een hoofdrol was weggelegd voor aanvoerder Ruud Vormer. De Nederlander maakte de openingstreffer en was de aangever bij de 0-2.



Bij Anderlecht, slechts tiende in de Jupiler Pro League, was speler/manager Vincent Kompany na een blessure weer van de partij. Trainer Franky Vercauteren had bovendien weer eens plaats voor Michel Vlap, de van Heerenveen overgekomen aanvallende middenvelder. Ook zijn landgenoot Derrick Luckassen begon in de basis. De van PSV gehuurde verdediger is een vaste waarde.