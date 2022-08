Vrees bij AZ om lange absentie doelpuntenmaker Pavlidis: enkel in gipsspalk

Jansen wil niet op namen ingaan. ,,We hebben in de voorste linie veel goede spelers. Yusuf Barasi en Jens Odgaard kunnen als spits uit de voeten.” Niettemin baalt Jansen stevig van de blessure van Pavlidis, die dit seizoen al goed was voor zes goals in negen wedstrijden. ,,Niet alleen dit seizoen is hij goed bezig. Hij werd vorig seizoen ook al fitter en fitter en is in elke competitie belangrijk geweest voor ons.”