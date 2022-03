Vrijgevig PSV knokt zich in spektakelstuk tegen FC Kopenhagen toch nog naar gelijkspel

Conference LeagueHet Europese avontuur van PSV leek geen lang leven meer beschoren. De Eindhovenaren richtten zich in eigen huis na een 1-3 achterstand knap op, maar gingen daarna wéér de fout. In de slotfase kwam alsnog de 4-4 op het scorebord via Eran Zahavi op aangeven van uitblinker Cody Gakpo, die zelf ook twee keer scoorde.

Het belooft volgende week in Denemarken een zinderende ontknoping te worden tussen PSV en FC Kopenhagen. Na een spektakelstuk eindigde de eerste wedstrijd vanavond in 4-4, nadat de ploeg van Roger Schmidt voor rust volledig door het ijs zakte en na rust opnieuw de mist inging.



De ene goal na de andere werd in het eerste bedrijf weggegeven en de nummer een van Denemarken overklaste PSV. Schmidt en zijn ploeg bungelden vlak voor de pauze, toen het zelfs 1-3 stond en PSV na de zoveelste onnodige misser wéér werd afgestraft. Keeper Joël Drommel en Philipp Max waren de regisseurs in een foutenfestival dat zijn weerga niet kende. De lange reis van PSV door Europa, die acht maanden geleden in Istanboel begon, leek daarom na 45 minuten in eigen huis te stranden.

PSV begon acht maanden geleden in Istanbul met de hoop om dit seizoen de groepsfase van de Champions League te bereiken. Dat mislukte en in de groepsfase van de Europa League ging het eveneens fout. Op het moment suprême gaven de Eindhovenaren net als in de eredivisie niet thuis en ze degradeerden naar de Europa Conference League. Op dat toneel wilde PSV doorstoten naar de eindfase, maar dat is na vanavond nog lang geen zekerheidje.

Volledig scherm Eran Zahavi en Cody Gakpo na de late 4-4 in Eindhoven. © Pro Shots / Peter van Gogh

Het begin van PSV tegen de Denen was slordig en slap. Voor de 0-1 van FC Kopenhagen verloor Noni Madueke de bal en daarna ging van alles fout, waarbij ook keeper Drommel niet goed voor de dag kwam. In een situatie waarin hij beter had kunnen blijven staan, kwam de keeper en dat bood ruimte aan de langs Philipp Max geglipte Isak Bergmann Johannesson.

Twee goals en assist van Gakpo

De Eindhovenaren herstelden zich snel en bij de eerste de beste kans maakte Cody Gakpo gelijk. Een kopbal waar de klasse van afdroop. Gakpo bood precies de kwaliteit die PSV op dit niveau nodig heeft. Even later lukte het Joey Veerman niet om een bal goed aan te nemen en greep de middenvelder niet in toen Pep Biel in kansrijke positie kwam. Hij schoot een bal uitstekend binnen, terwijl Noni Madueke kort daarna faalde. Van dichtbij schoot de Brit te onbehouwen en liet hij de kans liggen om PSV bij de tweede mogelijkheid ook aan de tweede treffer te helpen.

De 1-3 volgde alsnog omdat Drommel bij een corner niet uit zijn goal kwam, maar na rust zette PSV de zaken knap recht. Invaller Ritsu Doan werkte met een bekeken schot in een druk strafschopgebied de tweede treffer van PSV binnen. Het Eindhovense publiek ging helemaal rechtop zitten op het moment dat Gakpo mocht aanleggen voor een makkelijk gegeven penalty, maar hij miste. Even later werkte de Eindhovense aanvaller, de absolute uitblinker, alsnog de 3-3 binnen. Mario Götze bezorgde hem op een lepe manier de bal, waarna hij van dichtbij kon binnenschieten.

Niet lang daarna was de vierde tegenvaller een feit, omdat Ibrahim Sangaré een bal door het midden gaf en daarbij een speler van de tegenstander over het hoofd zag. De 3-4 leek de nekslag voor PSV, maar Eran Zahavi bood vlak voor tijd alsnog uitkomst met de 4-4. Na een krankzinnige avond is er voor de Eindhovenaren dus nog steeds de kans om volgende week de kwartfinales van het derde Europese toernooi te bereiken.

Cody Gakpo vond dat PSV voor rust veel te verwijten viel. De Denen leidden halverwege met 1-3. ,,We waren de eerste helft niet scherp. We speelden niet met de juiste energie en waren te slap in de duels”, oordeelde Gakpo. De aanvoerder van PSV nam zijn ploeg in de tweede helft bij de hand. De international miste eerst nog een strafschop, maar was daarna alsnog trefzeker. Ook gaf hij de assist bij de 4-4 van Eran Zahavi. ,,We kwamen er als team beter in. Maar uiteindelijk moeten we ‘m wel over de streep trekken”, zei Gakpo. ,,Ik ben meer boos dan verbaasd, want ik weet wat wij kunnen. Zelf had ik die penalty moeten maken. Ik schoot ‘m slecht in.”

