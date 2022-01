Vrouw Christian Gyan schrijft brief aan Feyenoord en fans: ‘Bedankt dat jullie zo van mijn man hielden’

Eran Zahavi krijgt aanbieding van Griekse kampioen, maar gelooft nog in prijzen­jacht met PSV

De Griekse kampioen Olympiakos Piraeus heeft serieuze interesse in PSV-spits Eran Zahavi (34) en wil hem per direct overnemen, maar er is op dit moment geen sprake van een vertrek uit Eindhoven. Hoewel de aanvaller van PSV niet het beste seizoen uit zijn carrière beleeft, is hij nog altijd een gewilde speler op de internationale transfermarkt.

26 januari