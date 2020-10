Vrouw Lex Immers lag op het randje door corona bij NAC: ‘Ze kon niet meer ademhalen’

Door Yadran Blanco



De continue onzekerheid knaagt aan hem. ,,Tot het laatste moment is alles een groot vraagteken. Van die testen word ik af en toe helemaal gek.” Bij Immers wordt iedere twee dagen voor een wedstrijd een wattenstaafje in neus en keel ingebracht ter controle. ,,Ik heb dan het gevoel dat ik gewoon bang ben. Misschien krijg ik een uitslag dat ik weer positief ben.”

De oud-speler van ADO Den Haag en Feyenoord denkt aan zijn gezin. ,,Mijn vrouw kreeg het anderhalve week geleden benauwd en kon niet meer ademhalen. Ze heeft 24 uur in het ziekenhuis gelegen. Ze is nu nog herstellende. Na een week is ze voor het eerst buiten geweest. Haar eerste stappen gezet en vijftig meter gelopen. Daarna wilde ze terug naar huis. Ze zei: 'Ik kan niet meer, ik ben buiten adem. Dat is dus na een week.”

Met zijn eigen gezondheid gaat het prima, zegt de asymptomatische Immers op berustende toon. Hij is iets afgevallen, meer niet. ,,Daar ben ik goed vanaf gekomen. Slechts hoofdpijn af en toe, maar dat heb ik vaker. Geen extreme vermoeidheid, niet hoesten en ik heb niet plat op bed gelegen. Wel ben ik continu positief getest."

Voor nu gaat het naar omstandigheden aardig met de ranke dertiger die het lijf heeft van een duursporter. Wat niet wil zeggen dat het corona demon uit zijn leven is. ,,2,5 week heb ik niet met de groep getraind. Pittig als je niet bij de jongens in de buurt mag komen. Met thuis trainen heb je ook niet de intensiteit die bij een wedstrijd of training wordt gevraagd."

Na twaalf tot veertien dagen quarantaine, pakken de van corona genezen NAC-spelers de draad op. De getuigenissen van Mounir El Allouchi (3,5 kilo lichter, voornamelijk aan spiermassa), Thom Haye (twaalf dagen opgesloten in zijn huis) en nu Lex Immers beschrijven de vernielzucht van het virus.

,,Ik heb corona overgedragen op mijn vrouw", zegt Immers op gedempte toon. ,,Zij heeft daardoor bijna het loodje gelegd. Ze moest met spoed naar het ziekenhuis. Dat wordt best onderschat. In het begin dacht ik: 'Het zal wel.' Nu heb ik het in mijn omgeving zelf meegemaakt. Aan mijn teamgenoten die net weer begonnen zijn met trainen, zie ik dat ze direct buiten adem zijn. Het virus trekt je lichaam leeg, het is gewoon gevaarlijk. Ik gun het niemand. Uiteindelijk gaan we er allemaal mee te maken krijgen, dat is een ding wat zeker is."

Bubble

Corona houdt Immers in zijn greep. Het is lastig herhaalt hij. Lastig omdat het zijn leven beheerst. Weg is de ongedwongenheid. ,,We leven in een bubble. Vanaf het moment dat ik bij NAC binnenkwam tot aan drie weken geleden was iedereen die op de lijst stond om te testen elke keer negatief. Maar als dat ene dominosteentje eenmaal valt, blijven ze vallen. Je ziet wat dat heeft gedaan binnen onze selectie, terwijl we echt voorzichtig zijn. Soms kun je er niks aan doen. Mensen geven daar hun mening over, dat vind ik jammer. Ik hoop het niet natuurlijk, maar iedereen gaat ermee te maken krijgen. Kijk naar ons: we gooien twee wedstrijden weg."

Vrijdag, bij het invallen van de schemering, pakt Immers halsoverkop zijn voetbaltas in. ,,Half zes was het al." Ofwel 3,5 uur voor de wedstrijd Almere City-NAC (2-0). ,,Ik was in Zundert voor een hartfilmpje. Daarna ben ik alleen in mijn auto naar Almere gereden. Dat had ik er voor over. Ik vond het frustrerend om al die weken niets te doen. Een half uur spelen was de richtlijn, maar vanwege Kaj (Kaj de Rooij viel geblesseerd uit, red.) moest ik er eerder in dan verwacht."

Ervaren voetballers als El Allouchi, Haye en Immers voeren een ongelijke strijd in Almere, ze spelen op halve kracht. Ze zijn uitgeput, missen de energie waarmee ze in de eerste zes duels achterstanden ombogen in overwinningen. ,,We groeiden als team. Dat voelde ik, dat voelden we allemaal. En dan ineens: bam, de hakbijl gaat erin. Corona slaat hard om zich heen."

Immers zucht. ,,We waren vol in de strijd voor de eerste periode. Corona wil ik niet de schuld geven. Uiteindelijk staan we met elf man op het veld, maar wij worden wel het hardst getroffen. Eigenlijk moeten we opnieuw beginnen, zo kan je dat wel zien."

Volledig scherm Immers loopt warm voor zijn invalbeurt. © BSR Agency