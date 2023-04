Vrouwen Ajax nemen koppositie eredivisie over van FC Twente na zege in clash, zinderende ontknoping wacht

Tiny Hoekstra maakte in de veertiende minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Uit de rebound tikte ze de bal binnen nadat Oranje-keepster Daphne van Domselaar het schot van Chasity Grant had gestopt. In het restant raakte Twente nog twee keer de lat, maar de gelijkmaker viel niet op De Toekomst. De laatste keer dat Ajax kampioen werd, was in het seizoen 2017/18. De afgelopen drie landstitels gingen naar FC Twente.

,,We begonnen heel goed. Twente kreeg geen grip op ons en bij de eerste de beste kans scoren we”, zei coach Suzanne Bakker. ,,Ik voelde vooraf al dat we alles gingen geven. Dat is fantastisch om te zien als coach.”



,,Iedereen is super blij”, zei Bakker. ,,Ik ben dan misschien een nuchtere want we hebben nog niks. Vanaf dinsdag gaat het vizier volledig op Zwolle. Het belangrijkste is nog steeds dat we volgende week moeten winnen. We moeten ons ding doen en dan heb ik heel veel vertrouwen in een goede afloop.”