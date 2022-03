Vuurwerkbom houdt Sparta op bezoek bij Vitesse van zekere winst: ‘Het is een schande’

Het zit Sparta niet mee. De Rotterdamse club leek de drie punten in de tas te hebben tegen Vitesse toen er vanaf de Zuid-tribune een bom ontplofte. Gevolg: bij een 0-1 stand in blessuretijd werd de wedstrijd gestaakt. Onduidelijk is nog wat de gevolgen zijn.

Door Dennis van Bergen



Het shirt is vies en bezweet, als dat van een automonteur die een dag lang onder de brug heeft gelegen om bougies te poetsen. En zo lijkt hij zich ook te voelen, Adil Auassar, wanneer hij rond de klok van half elf even een blik werpt op het veld. Een slijtageslag is het voor hem geweest, de wedstrijd Vitesse-Sparta. Maar wat in de slotfase gebeurde, zal hij nog weinig hebben meegemaakt. Een van de Zuid-tribune afkomstige vuurwerkbom maakte een einde aan de wedstrijd. Na staking kon er niet worden door gevoetbald, zo bleek na een half uur wachten. Dit omdat de veiligheid van de spelers niet kon worden gegarandeerd. Verbouwereerd staat Auassar voor het vak met Sparta-aanhangers.

In de tijd dat tweeduizend kilometer verderop miljoenen mensen vrezen voor hun leven, iets waar ook in Gelredome stil bij wordt gestaan door voetballers en publiek, voelt het wat ongemakkelijk om overdreven uit je plaat te gaan vanwege een voetbalwedstrijdje. Het verklaart vermoedelijk de ingehouden pose van Auassar wanneer hij het meegereisde Sparta-publiek bedankt.

Volledig scherm Adil Auassar (l), met trainer Henk Fraser en teammanager Leen van Steensel. © Pro Shots / Paul Meima

En toch: de irritatie is ondubbelzinnig aanwezig bij hem, sportman als hij in al zijn vezels is. Onduidelijk is het immers wat er gaat gebeuren met de 0-1 ‘zege’ voor Sparta, die op het bord staat na een slotfase die ronduit rumoerig is geweest dankzij de Vitesse-fans. Kort voordat een vuurwerkbom het duel beëindigde werd er ook al met bier gegooid. Een andere aanhanger op de Zuid-tribune betrad even ervoor al het speelveld.

Volledig scherm De vuurwerkbom ontplofte net naast het doel. © Pro Shots / Paul Meima Wat nu, dat is de vraag. Gaat de KNVB de resterende minuten nog laten inhalen? Wordt Sparta in die zin bestraft voor het wangedrag van de Vitesse-aanhangers, die zich dit seizoen al geregeld misdroegen? Vragen zijn het na een bewogen avond in Arnhem. Vragen waarop niemand antwoord heeft. Ook scheidsrechter Rob Dieperink niet.

De Klootzakjes

Vaststaat dat de situatie vooral sneu is voor Sparta. Van de Rotterdamse club wordt nog weleens beweerd dat er vooral ‘mooie voetballers’ rondlopen, types die meer voldoening halen uit een fijn lobje dan uit een lelijk doelpunt. Iets dat in het verleden ook heus geregeld het geval was. In Arnhem ontpopt de ploeg van Henk Fraser zich daarentegen opnieuw als een elftal waarin -platgezegd- de ‘klootzakjes’ de toon bepalen.

Zoals uitblinker Joeri de Kamps. Net als in het duel met PSV ligt bij elke bal die ook maar in zijn buurt komt het gevaar van een gele kaart op de loer. Maar, eerlijk is eerlijk, ook tegen Vitesse geeft de Amsterdammer de Spangenaren het gif dat nodig is. Auassar, traditioneel al niet vies van een ruzietje op z’n tijd, eveneens. Al is de gele kaart die hij in de eerste helft oploopt na een opstootje simpelweg dom te noemen. Tom Beugelsdijk? Hij lijkt in de openingsfase goed weg te komen wanneer scheidsrechter Rob Dieperink hem geel geeft nadat hij Loïs Opende neer heeft getrokken. Vaststaat niettemin dat je ook de Hagenaar erbij kunt hebben wanneer het op knokken aankomt.

Volledig scherm Tom Beugelsdijk heeft het aan de stok met de Vitesse-fans. © Pro Shots / Paul Meima

En datzelfde geldt blijkbaar ook voor Jeremy van Mullem. Vroeg in de eerste helft is hij degene die de pass levert op Mario Engels, waaruit Adrian Dalmau de 0-1 maakt. Het zou de inleiding zijn van wedstrijd waarin de Spangenaren geregeld onder druk staan van het tegenvallende Vitesse, maar desondanks knap op de been blijven. Onder anderen dankzij Maduka Okoye, de atletische panter onder de Sparta-lat. De Duitse Nigeriaan keert na rust een penalty van Openda.

Maar of de redding uiteindelijk drie punten oplevert voor Sparta? Op die vraag moet de tuchtcommissie van de KNVB antwoord geven.

,,Ik ben blij dat iedereen heel is”, zei aanvoerder Adil Auassar bij ESPN. ,,Het was een opeenstapeling van incidenten. Ook een cameraman van ESPN was doelwit. Het is een schande. Met alle respect: als de stewards niet ingrijpen als iemand het veld op komt...”