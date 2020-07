VVV haalt Demouge en Marcellis

De 32-jarige Marcellis stopte onlangs met zijn commerciële functie bij PEC Zwolle en gaat nu verder bij VVV. ,,Ik heb afgelopen jaar een opleiding tot performance coach gedaan. Ik wil namelijk graag verder in het begeleiden van met name jonge spelers die de stap naar het eerste elftal gaan zetten. Als speler heb ik die weg ook bewandeld en heb ik ervaren dat het zó ontzettend belangrijk is dat je als jonge gast vanuit de club begeleiding krijgt in de, vaak grote, stappen die je zet. Als performance coach in opleiding ben ik ervoor om die jongens bij te staan en te begeleiden.”