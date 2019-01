VVV moet waken voor totale ineenstorting

Tussenbalans

Onder trainer Maurice Steijn en technisch directeur Stan Valckx is goed presteren een gewoonte geworden. In die zin is de achtste plek van nu wellicht in de lijn der verwachtingen. Al blijft het wel heel knap om met een van de laagste begrotingen op de ranglijst te wedijveren met erkende subtoppers als AZ en Vitesse.

Let op hem!

In Venlo denken ze serieus dat Lars Unnerstall (28) komend seizoen Jeroen Zoet uit de basis gaat spelen bij PSV. Let u de komende maanden daarom eens extra op de boomlange Duitse keeper, als hij VVV met zijn reddingen weer eens op de been houdt in De Koel. En oordeelt u daarna zelf.

Klus voor de coach

Dat is nog steeds handhaving, bescheiden als ze in Venlo traditioneel zijn. Met al 23 punten in de knip lijkt dit haast een vanzelfsprekendheid. Klein voorbehoud: een mogelijke ineenstorting, zoals afgelopen seizoen gebeurde na de winterstop. Uiteindelijk eindigde de club daardoor slechts nipt boven de streep.

In & uit

VVV houdt de ogen open voor de bekende buitenkansjes. Maar in principe achten Steijn en Valckx hun selectie sterk genoeg. Te meer omdat er geen toppers lijken te vertrekken in de winter. Wel staat vast dat de van PSV gehuurde doelman Lars Unnerstall na dit seizoen terugkeert naar Eindhoven.