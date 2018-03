VVV-speler Thy mist duel met PSV, omdat hij patiënt met leukemie kan redden

Thy stond zeven jaar geleden DNA af om ooit iemand te kunnen redden die lijdt aan acute leukemie. De kans op een DNA-match is enorm klein, maar die is nu toch gevonden. De aanvaller gaat zijn bloed doneren, zodat er een stamceltransplantatie mogelijk wordt. Deze vorm van behandeling is bijzonder succesvol bij mensen die lijden aan acute leukemie.