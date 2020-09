VVV twee duels zonder geschorste Pachonik en Janssen

Baan kwijt door corona Romana: ‘Bij ieder telefoon­tje schoot mijn hartslag omhoog. Zou dit eindelijk de baan zijn?’

16:26 Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Romana den Engelse (28) was medewerker in een delicatessenzaak en verloor in mei haar baan. Ook haar vriend kwam thuis te zitten.