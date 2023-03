VVV-Venlo laat kans op derde plek liggen door gelijkspel in Limburgse derby

LIVE eredivisie | Ajax draait vroege achter­stand helemaal om: Dusan Tadic zorgt voor vreugde in Arena

In een kolkende Johan Cruijff Arena is het tijd voor dé topper tussen Ajax en Feyenoord. De belangen zijn groot in deze uitvoering van de Klassieker, want met een overwinning komt de regerend landskampioen in punten gelijk met de Rotterdamse koploper. Wie komt als winnaar uit de strijd? De tussenstand is 2-1. Hier mis je geen moment!