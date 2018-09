Waanzinnige El Khayati schiet ADO voorbij Excelsior

Door Yorick Groeneweg



Nasser el Khayati was in Rotterdam weer de grote man. De aanvallende middenvelder zette ADO in de eerste helft met twee treffers op een 0-2 voorsprong. De eerste goal kwam uit een strafschop, makkelijk gegeven door scheidsrechter Kevin Blom nadat Lorenzo Burnet Elson Hooi een tikkie gaf. El Khayati schoot beheerst raak. Op slag van rust deed hij dat wéér, maar dan van buiten het zestienmetergebied.



Rood-geel - ADO speelde in het uittenue - was vanavond veel sterker dan zwart-rood. Dat het pas op slag van rust 0-2 werd, mocht ADO zich aanrekenen. Mede dankzij de inspanningen van de gretige nieuwe ADO-spits Tomas Necid waren de Rotterdammers rijp voor de sloop. Het was aan doelman Sonny Stevens te danken dat de thuisploeg nog enigszins in de wedstrijd bleef.



Hoogtepunten kwamen daarna, hoe kan het ook anders, ook van El Khayati. Eerst verraste hij Stevens nog bijna met vrije trap in de korte hoek, daarna was het weer raak met een droge knal. De ene treffer van de balgoochelaar was nog mooier dan de andere, want er kwam ook nog een vierde. Weer een krulschot, opnieuw van buiten de 'zestien'.



Pas bij een 0-4 achterstand leefde Excelsior op. Binnen twee minuten stond het 2-4 in Rotterdam, na doelpunten van Mikael Anderson en invaller Denis Mahmudov. Keeper Indy Groothuizen hield de bezoekers in het hectische slotkwartier op de been. Het gaf de prestatie van El Khayati glans, want in de lange historie van ADO Den Haag gingen slechts drie spelers hem voor door vier keer in een eredivisiewedstrijd te scoren. Dat waren Harry van der Laan (1991), Lex Rijnvis (1961) en Roel Timmer (1959). Met zes doelpunten voert El Khayati de topscorerslijst van de eredivisie aan. In de blessuretijd gunde trainer Fons Groenendijk hem een publiekswissel.