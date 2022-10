Waar de tirade van Alfred Schreuder richting de media ineens vandaan kwam

Podcast | 'Feyenoord moet zich zorgen maken over tegengoals uit standaard­si­tu­a­ties’

PSV haalt weer uit. Feyenoord vergeet te winnen. AZ door de ondergrens. Het was een avond met wisselend succes in Europa. En dan staat er dit weekend ook nog een mooie topper op het programma in de eredivisie: AZ-Feyenoord. Etienne Verhoeff en Mikos Gouka nemen het door in de AD Voetbalpodcast.

