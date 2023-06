Waarom blamage van Jong Oranje ook voor het grote Nederlands elftal een alarmerend signaal is

Do-or-die voor Jong Oranje tegen stuntend gastland Georgië: ‘Maar het spel geeft heel veel vertrouwen’

Als Jong Oranje het tegen gastland Georgië dinsdag opnieuw vooral bij blaffen in plaats van bijten houdt, is het EK waarschijnlijk alweer over. Dat weet ook bondscoach Erwin van de Looi na twee remises en voor het do-or-die-duel: ,,Tijd dat we spel koppelen aan rendement.”