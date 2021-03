Waarom bondscoach Van de Looi op het EK bij hoge uitzondering zes keer mag wisselen

De Europese voetbalbond kondigde in aanloop naar het EK al een wisselproef aan, die bondscoaches de gelegenheid geeft om bij hoge uitzondering zes spelers te vervangen. Die uitzondering gaat op als een international in een wedstrijd een hersenschudding oploopt. Trainers worden gestimuleerd om meteen in te grijpen, door in dat geval het aantal wisselmogelijkheden – ongestraft – te verhogen.



,,Wissels als gevolg van een hersenschudding worden bovenop het aantal gebruikelijke wisselmogelijkheden geteld en het niet relevant of, ten tijde van de wissel als gevolg van een hersenschudding, alle mogelijke wissels al zijn toegepast of niet”, stelt de UEFA.