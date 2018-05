Waarom een oudere eredivisie uitstekend is voor de jeugd

'Gio' trekt voetbal­schoe­nen aan voor afscheids­wed­strijd Dirk Kuyt

3 mei Feyenoord-trainer Giovianni van Bronckhorst stopte in 2010 als profvoetballer, maar speciaal voor Dirk Kuyt trekt hij zijn voetbalschoenen weer aan. 'Gio' is een van de sterren die in actie komen tijdens de afscheidswedstrijd van Kuyt op zondag 27 mei.