Waarom een stabiele eredivisieclub worden een illusie is voor ADO en Excelsior

Door Dennis van Bergen



Algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur ziet de beelden nog moeiteloos voor zich, nu ruim een jaar geleden, een dag nadat de Friese club na een zege op Helmond Sport gepromoveerd was naar de eredivisie. Op het stadionplein herinnerde een indrukwekkende verzameling bierbekers aan het volksfeest van de avond ervoor, aan de tribune-relingen slingerden geelblauwe versieringen en op kantoor vielen clubmensen elkaar gretig in de armen. ,,In die golf aan emoties was er heel veel gebeurd in Leeuwarden”, zegt hij. ,,Alleen: niet in de portemonnee. Hoe mooi ook, dat kampioensfeest, financieel schoten we er niet gek veel mee op.”