Waarom een strijdplan tegen Feyenoord voor elke coach een raadsel blijft

Steven Berghuis ‘jat’ petje van supporter op de tribune: ‘Het was een dure pet, volgens mij’

Steven Berghuis opereerde in de tweede helft tegen RKC ouderwets als rechtsbuiten. Nog opvallender was dat de linkspoot, die zijn elftal ondanks het belabberde begin hielp RKC te verslaan, na tachtig minuten een pet op zijn hoofd had. Hoe kon dat?