Waarom Feyenoord in deze international de ideale opvolger ziet van Marcos Senesi

Door Mikos Gouka



In de Kuip schudden ze ook op donderdag met het hoofd. Is David Hancko eindelijk op weg naar Rotterdam? Was het maar zo, werd er geantwoord. Het aantrekken van de 24-jarige Slowaak is nog altijd ‘verre van eenvoudig’ klinkt het. En ‘er moet echt nog wel het een en ander gebeuren’. Maar de hoop dat het lukt, is er nog altijd.