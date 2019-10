Waarom gelijkspel Roemenië tegen Noorwegen belangrijk was voor Oranje

Roemenië speelde gisteravond jammerlijk gelijk in de thuiswedstrijd tegen Noorwegen in de race om een ticket voor het EK 2020. Alexander Sørloth, voormalig speler van FC Groningen, maakte in de 92ste minuut de 1-1 namens Noorwegen. Dat lijkt voor Nederland, dat in Groep C zit van het kwalificatietoernooi zit, totaal onbelangrijk, maar dat is niet zo.

Het Europees kampioenschap wordt volgend jaar gehouden in liefst twaalf verschillende landen en steden. Ook de Johan Cruijff Arena is het decor voor een aantal wedstrijden. Er worden drie groepswedstrijden en één achtste finale gespeeld in Amsterdam. Als Nederland zich plaatst voor het EK, en Oranje is na de afgelopen kwalificatieperiode goed op weg, komen de mannen van Ronald Koeman in Groep C van het EK 2020 terecht. Ieder land dat gastheer is én zich plaatst, komt namelijk terecht in de groep die gekoppeld is aan het stadion uit dat betreffende land. De Johan Cruijff Arena zal samen met de Roemeense Arena Nationala in Boekarest de decors vormen voor de wedstrijden in Groep C.

Betekent dat dus dat Nederland automatisch in de groep bij Roemenië komt?

Inderdaad. Mits Roemenië zich ook plaatst natuurlijk. En op weg naar die missie kwam de goal van Sørloth als een enorme domper. Roemenië was bij winst namelijk over Zweden heen gewipt op de ranglijst in Groep F waarin Spanje al verzekerd is van een EK-ticket. De Roemenen strijden zodoende samen met Zweden en Noorwegen nog om het tweede EK-ticket met nog twee wedstrijden voor de boeg in november. Voor Roemenië zijn dat wedstrijden tegen Zweden (thuis) en Spanje (uit).

Stand Groep F:

1. Spanje 8-20 (19-5)

2. Zweden 8-15 (18-9)

3. Roemenië 8-14 (17-8)

4. Noorwegen 8-13 (13-10)

5. Faeroër 8-3 (4-23)

6. Malta 8-3 (2-18)

Speelt Nederland op het EK 2020 alle wedstrijden in Amsterdam?

Ook dat is weer afhankelijk van Roemenië. Als Nederland én Roemenië zich allebei plaatsen voor het EK spelen beide landen sowieso twee wedstrijden in eigen land. Nederland speelt dan twee wedstrijden in de Johan Cruijff Arena, Roemenië twee wedstrijden in de Arena Nationala. Het onderlinge duel zal in een van de twee stadions afgewerkt worden. Er zal worden geloot tussen Nederland en Roemenië welk land in dat duel het thuisvoordeel heeft.



Als Roemenië géén goede resultaten weet te behalen in de resterende wedstrijden tegen Zweden en Spanje en zich dus niet plaatst voor het EK 2020, dán speelt Nederland sowieso drie groepswedstrijden in de Johan Cruijff Arena.

Volledig scherm Oranje voor het duel met Duitsland in de Johan Cruijff Arena. © AFP