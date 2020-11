Waarom Guus Hiddink (74) deze dagen zo vaak aan Leo Beenhakker denkt

René Hake haalt oude bekende bij trainings­staf

20 november Oud-speler Sander Keller is door FC Utrecht overgeheveld naar de technische staf van het eerste elftal. Hij bekleedde de rol van assistent-trainer al onder René Hake en diens voorganger Robin Pronk bij de beloften. Nu Hake in elk geval tot de winterstop is aangesteld als opvolger van de naar KRC Genk vertrokken John van den Brom als hoofdtrainer, gaat Keller die functie ook vervullen onder Hake bij het eerste elftal.