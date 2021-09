Waarom het dit seizoen nog voor geen meter loopt bij AZ

Door Nik Kok



In Alkmaar is het nooit echt crisis, maar drie keer verliezen in de eerste vier eredivisiewedstrijden van het seizoen én de vroege uitschakeling in de Europa League, hakken er zelfs bij de goedlachse Pascal Jansen wel in. Vanavond, in Enschede, staat hij voor misschien wel de grootste uitdaging uit zijn carrière.