Waarom het nu al smullen geblazen is in de eredivisie

Podcast | ‘Benfica moest de tweede helft echt overleven tegen PSV’

19 augustus PSV en AZ verloren allebei hun Europese wedstrijden. Benfica was in Portugal te sterk voor PSV (2-1). AZ verloor in Schotland van Celtic (2-0). In de nieuwste AD Voetbalpodcast bespreken verslaggever Mikos Gouka en presentator Etienne Verhoeff de Europese duels. En blikken ze vooruit op Feyenoord en Vitesse.