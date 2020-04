Waarom krijgt het voetbal meer kritiek dan andere sectoren in de coronacrisis?

Door Sjoerd Mossou



Acteur Huub Stapel pleitte in het weekeinde in talkshow Op1 nog maar eens voor steun aan de culturele sector. Theaters, musea, bioscopen, festivals: de mensen die er werken lijden zwaar onder de coronacrisis. In hetzelfde programma riep zondag ook zangeres Ilse de Lange op tot steun voor haar branche. En de horeca studeert al net zo driftig op wat te doen de komende weken. Wanneer kunnen de cafés en restaurants weer open? En zo ja, hoe kan dat veilig en verantwoord binnen de normen van de anderhalvemetersamenleving?



In Duitsland zijn profclubs ondertussen weer voorzichtig begonnen met trainen, grote commotie maakt dat daar niet los, maar in Nederland is dat anders. Vorige week haalde de Eindhovense burgemeester John Jorritsma uit naar de KNVB, die studeert op twee scenario’s: ofwel stoppen, ofwel in juni de competitie hervatten zonder publiek. ,,De KNVB plaatst zichzelf buiten de maatschappij’’, zei Jorritsma. ,,Ik ben echt woedend.’’



En hij is de enige niet. Veelgehoorde opinie: belachelijk dat de competitie niet definitief is stopgezet. Het voetbal heet ‘arrogant’ en ‘wereldvreemd’ te zijn. De KNVB zou aan de leiband lopen van de UEFA en de grote competities, waar het puur draait om ‘geld, geld, geld’.