Waarom Oranje niets te duchten heeft van dreumes Gibraltar

Gibraltar, de nummer 195 van de wereldranglijst, is sinds 2013 lid van de UEFA en sloot drie jaar later aan bij de FIFA. De landenploeg van het Britse overzeese gebiedsdeel heeft alle 30 eerdere duels in de WK- en EK-kwalificatie verloren, met de veelzeggende doelcijfers van 9-141.

Gibraltar sloot twee van de laatste 20 interlands winnend af. De duels in de Nations League tegen San Marino (1-0) en Liechtenstein (1-0) leverden een zege op. Gibraltar leed vier jaar geleden tegen België de grootste nederlaag ooit (9-0). De Belgen speelden in dat duel ruim een helft met tien man, na een rode kaart voor Axel Witsel.



Nederland vierde op 1 november 1972 tegen Noorwegen (9-0) de grootste zege ooit in de WK-kwalificatie. De grootste overwinning ooit in de WK-kwalificatie op vreemde bodem werd op 22 september 1993 in San Marino geboekt (7-0). Frank de Boer, de huidige bondscoach, speelde die hele wedstrijd.