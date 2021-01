Waarom PSV onder Schmidt excelleert als underdog, maar faalt als favoriet

Door Maarten Wijffels



Toen Eran Zahavi zondag na 21 minuten voor de 0-2 zorgde, was dat een psychologisch omslagpunt in de Johan Cruijff Arena. Die treffer veranderde namelijk op slag de rolverdeling in de strijd tussen Ajax en PSV. De ploeg uit Eindhoven, gestart als underdog, had juist vanuit die positie twee keer vernietigend toegeslagen. Maar met een riante voorsprong in handen was de gastploeg plots favoriet voor de resterende zeventig minuten tegen de fors aangeslagen opponent.