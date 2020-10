Waarom Sangaré bij PSV wel of geen voltreffer wordt

Video AZ-baas Eenhoorn apetrots op Kenley Jansen: ‘Die ring, daar doe je het voor’

16:37 Kenley Jansen (33) won vannacht de titel in de Major League Baseball met zijn club Los Angeles Dodgers door opponent Tampa Bay Rays in de zesde ontmoeting met 3-1 te verslaan. Voormalig Yankee-honkballer en algemeen directeur van voetbalclub AZ Robert Eenhoorn kent Jansen goed. ,,Kenley is zó competitief.”