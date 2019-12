Waarom TOP Oss vanavond in Katwijk absoluut geen favoriet is

De tijd dat je van een stunt kon spreken als een amateurclub in de beker van een betaald voetbal organisatie won, is voorbij. Katwijk is vanavond (19.45 uur) op eigen veld allesbehalve underdog tegen TOP Oss.

De ploeg van trainer Jan Zoutman staat derde in de Tweede Divisie, tegenstander TOP Oss is de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie. Zoveel verschil tussen beide clubs is er dus niet. Katwijk won afgelopen weekeinde met 2-1 van IJsselmeervogels, de ploeg die in de vorige ronde van de KNVB-beker eerstedivisionist FC Den Bosch kansloos liet: 3-0.

Voor KKD-clubs wordt het steeds lastiger om ‘amateurs’ te verslaan. Vooral al ze een uitwedstrijd moeten hebben geloot. In de afgelopen vijf jaar speelde een amateurclub in het bekertoernooi 54 keer thuis tegen een ploeg uit de eerste divisie. Negentien keer stapten ze als winnaar van het veld. In ruim 35 procent van de gevallen dus.