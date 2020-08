Waarom vandaag óók de reputatie van AZ op het spel staat

Door Nik Kok



De sfeer zal er vandaag in het stadion van AZ nog niet naar zijn. Het grootste gedeelte van de hoofdtribune staat in de steigers, omdat er een nieuw dak wordt gebouwd. Op de trappen ligt bouwrommel en wit-rode linten bakenen de stukken af waar mensen niet mogen komen.



Tegen Viktoria Plzen zullen ze doelloos zijn, want er komt geen enkele supporter het stadion in. Zelfs familieleden van de spelers zijn niet welkom bij de aftrap om 16.30 uur. En dan gaat het waarschijnlijk ook nog heel hard waaien. De weg van AZ naar Bernabéu, Old Trafford of het Parc des Princes is nog lang en gevoelsmatig misschien nog wel veel verder dan dat. Maar de club staat toch echt aan het voorportaal van het belangrijkste Europese clubtoernooi, waar de Alkmaarders pas één keer eerder in de historie aan meededen.