Wanneer is Peter Bosz tevreden bij PSV? 'Als we na 34 wedstrijden bovenaan staan’

Wat wil PSV dit seizoen? Het antwoord van Bosz is logisch. ,,Ik ben tevreden als we na 34 wedstrijden bovenaan staan, dat is waar het namelijk om gaat. Als we dat met mooi en aantrekkelijk voetbal hebben gedaan en als de spelers beter zijn geworden, dan is dat nog mooier.”

De club van Bosz legde deze week Malik Tillman op huurbasis vast, een middenvelder die er zaterdag nog niet bij is. ,,Ik weet nog niet precies wanneer hij kan meedoen en heb hem gisteren pas voor het eerst de hand geschud. De fysieke staf gaat bekijken wanneer hij inzetbaar is. Dat zou ook met een week kunnen zijn, maar ik kan er nog geen datum op plakken . Het is een heel verlegen jongen, extreem verlegen. Dat schudt hij op het veld van zich af. Daar is hij zelfbewust en heeft hij kwaliteiten. Ik ga nu voor hem werken en ontdekken hoe hij zich manifesteert.”

Tillman lijkt een concurrent voor Isaac Babadi, de 18-jarige revelatie van PSV op dit moment. Iedereen bij de club hoopt dat hij snel zijn contract verlengt. ,,Dat ligt bij hem”, zegt Bosz daarover. ,,Ik denk dat hij gezien heeft dat wij hem serieus nemen en het is aan hem om de beslissing te nemen. Verder heb ik met hem niet veel gesproken de laatste dagen, omdat de hele selectie doorgaans al veel praat met jonge spelers. Die hele selectie heeft me overigens positief verrast, maar er kunnen nog veel dingen beter. Deze week scoorden we tegen Sturm Graz niet vaak genoeg en waren er momenten dat we niet goed stonden. Alleen werd dat niet afgestraft.”

Volledig scherm Isaac Babadi viert zijn doelpunt tegen Sturm Graz met de rest van PSV. © Pro Shots / Peter van Gogh

Gaat Bosz al rouleren bij PSV in het duel met FC Utrecht? Het lijkt er nog niet op. ,,Iedereen is fit. Vermoeidheid stapelt zich op een gegeven moment en pas later uit zich dat in een blessure, dus we kijken wel goed uit. We gaan nu ook wedstrijden spelen met twee dagen rust ertussen en dan is het echt opletten. De eerste vijf weken hebben we gelukkig nog geen blessures opgelopen, maar het is onmogelijk om iedere week twee keer met dezelfde elf te spelen. Aan het eind van het seizoen zullen er ook andere spelers in het elftal staan. We hebben geen vast elftal. Dat ontwikkelt zich altijd. Het heeft altijd te maken met vorm, vermoeidheid en blessures.”

PSV gaat nog toeslaan op de transfermarkt in de komende drie weken, denkt Bosz. ,,Er zitten hier bestuurders die zich niet laten leiden door de buitenwacht. Ze kijken wat er echt nodig is voor het team. Dat is veel belangrijker dan reageren op allerlei dingen. Je eigen koers durven varen. Ik ga nog altijd uit van een aantal versterkingen, maar we zullen zien hoe dat de komende weken valt.”

PSV wint thuis al decennia op rij van FC Utrecht. Kat in het bakkie dus? Bosz lacht om ‘dat soort onzin’ en vermeende natuurwetten. ,,Die statistiekjes zeggen mij helemaal niks. Bij Feyenoord wonnen we ook vaak van PSV en verloren we weer bij Ajax. Je moet er elke wedstrijd kei- en keihard voor werken. Dat prent ik de spelersgroep wel in.”

