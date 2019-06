Warm welkom voor Van Dijk en Wijnaldum bij Oranje: ‘Tu tu tu tu tu, Gini Wijnaldum!’

Dit verdient een eredivisie­spe­ler gemiddeld per jaar

3 juni Het gemiddelde jaarsalaris voor spelers in de eredivisie is afgelopen seizoen gestegen naar 290.000 euro. Dat heeft de federatie van betaald voetbalorganisaties (FBO) bekendgemaakt. Vorig voetbaljaar was het gemiddelde nog 281.000 euro per jaar en het seizoen daarvoor 278.000 euro per jaar.