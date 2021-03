Warner Hahn mag voor Suriname keepen

ADO’s Shaquille Pinas wordt internatio­nal van Suriname

24 februari Shaquille Pinas is voor het eerst in zijn carrière opgeroepen voor de nationale ploeg van Suriname. De 22-jarige linksbenige verdediger kreeg een uitnodiging van bondscoach Dean Gorré en heeft die geaccepteerd. Daardoor kan de voormalig Nederlands jeugdinternational in maart in actie komen voor het Surinaamse elftal.