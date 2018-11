Wat als de Leeuwinnen zich niet weten te plaatsen voor het WK?

Door Nik Kok



Spits Vivianne Miedema draait er niet omheen, zoals ze nooit ergens omheen draait. ,,Als we het WK straks niet halen, zijn we weer terug bij af. Dan valt alles waar we de afgelopen vier jaar zo hard aan hebben gewerkt toch een beetje weg.”



Miedema is mede verantwoordelijk voor de opkomst van het Nederlands vrouwenvoetbal. Vier jaar geleden schoot ze Oranje hoogstpersoonlijk naar het WK. In de EK-finale twee jaar later speelde ze een hoofdrol. Inmiddels voetballen de vrouwen mannenvoetbalstadions vol. Miedema zelf droomt al over de Kuip als podium van een uitzwaaiwedstrijd op weg naar het WK in Frankrijk. Zo ver is het nog niet. Opponent Zwitserland schijnt taai te zijn en is niet voor niets play-off-finalist.