Wat gaat Feyenoord doen: afjagen of inzakken?

Door Mikos Gouka



Bij geen club in de eredivisie ging het deze maand zo vaak over de manier van druk zetten als bij Feyenoord. Trainer Dick Advocaat wordt al persconferentie na persconferentie ondervraagd over dat onderwerp. Maandag, een dag na de 4-2 winst tegen ADO, liet de 73-jarige Hagenaar zijn spelersgroep nog maar eens aan het woord over wat hun ideeën zijn hoe Feyenoord het moet aanpakken. De trainer wil er niets meer over kwijt. ,,Laten we het vooral niet te belangrijk maken’’, zegt Advocaat.



De Hagenaar benadrukt wel dat er ‘totaal geen sprake’ is van een strijd tussen de trainer en de spelersgroep over de te varen koers. De suggestie dat zijn ploeg eigenlijk niet wil uitvoeren wat Advocaat voor ogen heeft, veegt hij getergd van tafel. ,,Zo zit deze groep toch helemaal niet in elkaar’’, zegt hij. ,,Ik heb echt geen klagen over deze jongens.’’