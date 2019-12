Wat is de heetste trainersstoel in de eredivisie?

Oosting aan de slag bij Vitesse: ‘Dit zag ik niet aankomen’

14:19 Joseph Oosting krijgt van de KNVB vier weken dispensatie voor het trainerschap bij Vitesse. De Emmense coach beschikt niet over het diploma coach betaald voetbal. Vitesse probeert in december een nieuwe manager aan te stellen. De eerste klus van de interim is de kraker tegen Feyenoord.