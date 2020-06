Wat Memphis wel deed: zijn hart laten spreken, solidair zijn, ergens voor staan

Memphis Depay stond maandagmiddag op de Dam in Amsterdam, bij die zo veelbesproken demonstratie tegen racisme, volgend op de tragische dood van George Floyd.



Op hetzelfde moment zat ik op het terras met wat vrienden. We zaten keurig op 1,5 meter, daar niet van, maar om nou te zeggen dat we de wereld probeerden te verbeteren, keuvelend met een biertje in de zon: nou, nee.



Op de Dam was het veel te druk, dat zal u niet ontgaan zijn, een nogal flagrante inschattingsfout van de burgemeester en politie, maar vergeet die discussie even. Dit stukje gaat over voetbal. Of beter: over een beroemde voetballer bij een volksprotest.



Het is verleidelijk om daar cynisch over te doen, want het betrof hier uitgerekend Memphis, een jongen zo onnavolgbaar dat je soms niet meer weet wat je met hem aan moet.