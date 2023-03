Wat moet Fortuna met Julio Velázquez? ‘Een hooligan als trainer is een verkeerd signaal’

met samenvattingen Mbappé redt PSG met 3000ste Ligue 1-goal, Janssen trefzeker voor FC Antwerp

Er werd vandaag in de buitenlandse competities vandaag weer volop gevoetbald, waarbij er ook weer de nodige Nederlandse inbreng was. Zo boekte het Antwerp van Mark van Bommel dankzij doelpunten van Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen een zege en sloeg Kylian Mbappé in de wedstrijd tegen Marco Bizot toe. En wat gebeurde er nog meer op de buitenlandse velden?