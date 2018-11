Wat was het mooiste moment van de magische avond in de Kuip?

2. De Panenka van Memphis

Memphis Depay heeft een fantastisch jaar in Oranje achter de rug. Elke wedstrijd was hij dominant en dreigend, maar zijn optreden gisteren spande de kroon. In zijn eentje speelde onze spits de complete Franse verdediging radeloos. Hugo Lloris lag een keer of zes in de weg, maar was kansloos bij die waanzinnige penalty.