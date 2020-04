Wat was tot nu toe hét moment van dit eredivisieseizoen?

Magische middag voor Ghoochannejhad

Er zijn van die middagen dat alles wat je als voetballer aanraakt, in goud verandert. Op 15 september beleefde Reza Ghoochannejhad zo'n dag. In zijn eerste minuten in dienst van PEC Zwolle schreef hij meteen een jongensboek, door als invaller liefst vier keer te scoren tegen RKC Waalwijk. Uiteraard mocht de Iraniër de wedstrijdbal die middag mee naar huis nemen.

Stam al na 120 dagen weg bij Feyenoord

Feyenoord en Jaap Stam begonnen dit seizoen ambitieus, maar kwamen al snel van een koude kermis thuis. Stam won slechts drie van de elf eredivisieduels aan het roer bij Feyenoord. Na de kansloze 4-0 nederlaag op bezoek bij Ajax besloot de voormalig topverdediger de eer aan zichzelf te houden door op te stappen. Hij hield het slechts 120 dagen vol en bezette met Feyenoord de twaalfde plaats.

Volledig scherm Jaap Stam. © ANP Sport

Donyell Malen-show

In de eerste weken van het seizoen leek PSV de grootste uitdager voor regerend landskampioen Ajax. De Eindhovenaren regen de overwinningen aaneen aan de hand van Donyell Malen. In speelronde 6 scoorde de oud-jeugdspeler van Arsenal alle vijf de goals tegen Vitesse (5-0). De 20-jarige spits werd de derde PSV’er na Coen Dillen en Bert Theunissen die vijf keer scoorde in een wedstrijd.

Enquete Poll Wat was het moment van dit seizoen? Vier goals van invaller Ghoochannejhad

Stam biedt zijn ontslag aan

Malen maakt er vijf

Hattrick voor basisdebutant Lang

Willem II wint op bezoek bij Ajax

Penaltyfeestje Koopmeiners

PSV zet Van Bommel op straat

AZ wint ook in Amsterdam

Özyakup snelst scorende debutant

Emmen en de 'Magie van de Meerdijk'

Lang luistert basisdebuut op met hattrick

In speelronde 15 maakte Noa Lang zijn basisdebuut bij een door een blessuregolf geteisterd Ajax. De aanvaller imponeerde direct door driemaal te scoren op bezoek bij FC Twente (2-5). De linksbuiten werd pas de tweede Ajacied met een hattrick tijdens zijn debuut vanaf de aftrap, na Henk Groot (1959). In de tweede seizoenshelft verhuurden de Amsterdammers Lang juist aan de club uit Enschede.

Willem II stunt in de Arena

Geheel onverwacht ging koploper Ajax in speelronde 16 onderuit tegen Willem II. In eigen huis verloren de Amsterdammers met 0-2, na doelpunten van Mike Trésor Ndayishimiye en oud-Ajacied Damil Dankerlui. De pijnlijke nederlaag leidde een nog pijnlijkere periode in voor Ajax, waarin het onder meer de voorsprong op de ranglijst en de plek in Europa verloor. Willem II steeg juist voor even naar de derde plaats in de eredivisie.

Volledig scherm Ndayishimiye schiet raak vanaf elf meter. © ANP Sport

Drie buitenkansjes voor Koopmeiners

Soms krijg je als ploeg een overwinning haast in de schoot geworpen, zo merkten Teun Koopmeiners en AZ toen ze in speelronde 16 op bezoek gingen bij PEC Zwolle. Scheidsrechter Jochem Kamphuis legde de bal liefst driemaal op de stip. Bij de eerste gelegenheid faalde Koopmeiners nog voor de eerste keer na zestien rake penalty’s op rij, maar nummer twee en drie gingen onberispelijk raak.

Na bijna acht jaar ontslaat PSV een coach

In oktober kwam de klad erin bij het tot op dat moment niet te stoppen PSV. De Eindhovenaren wonnen slechts twee van de twaalf duels in alle competities. De 3-1 nederlaag op bezoek bij Feyenoord (speelronde 17) werd Mark van Bommel fataal. Daardoor werd hij de eerste ontslagen coach bij PSV sinds Fred Rutten, die in 2012 het veld moest ruimen.

Volledig scherm Mark van Bommel. © BSR Agency

AZ de baas in Rotterdam, Eindhoven én Amsterdam

AZ won dit seizoen alle vier de toppers: uit bij Feyenoord (0-3), uit bij PSV (0-4), thuis tegen Ajax (1-0) en op bezoek bij de Amsterdammers (0-2). Daardoor schreef AZ historie: het is pas de derde club die alle drie de duels op bezoek bij de traditionele topclubs wint, na Sparta in 1962/1963 en AZ zelf in 1980/1981. Vooral de zege in de Arena was knap: door goals van Myron Boadu en Oussama Idrissi kwam AZ op gelijke hoogte met de koploper.

Özyakup is er als de kippen bij

Özyakup beleefde een geweldige start in dienst van Feyenoord. De in de winterstop van Besiktas gehuurde middenvelder wist tijdens zijn debuut tegen FC Emmen (speeldag 21) al na 93 seconden het net te vinden. Daarmee werd hij de snelst scorende debutant ooit voor de Rotterdammers. Hij schoot het 44 jaar oude record van Rini Plasmans uit de boeken, die in 1975 na vier minuten scoorde tegen Excelsior.

Champions League-voetbal voor thuisclub Emmen

FC Emmen is het perfecte voorbeeld van een club die excelleert op eigen bodem. De ploeg van Dick Lukkien won één week voordat de voetbalwereld stil kwam te liggen nog in eigen huis van VVV-Venlo, waardoor de Emmenaren thuis al 29 punten verzamelden. Alleen Ajax (33), AZ (32) en Feyenoord (30) waren in eigen stadion beter.