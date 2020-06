Water staat Telstar aan de lippen: 'Zelfs voor een bammetje met kaas is geen geld meer’

KNVB: beoogde start van de eredivisie is op 12 en 13 september

24 juni De KNVB wil met het nieuwe seizoen in de eredivisie op 12 september van start gaan. Het Nederlands elftal speelt op 4 en 7 september eerst nog twee thuiswedstrijden in de Nations League, tegen Polen en Italië. Dat liet de voetbalbond weten nadat premier Mark Rutte namens het kabinet bekend had gemaakt dat er per 1 juli weer volop getraind mag worden en dat ook wedstrijden weer mogelijk zijn.