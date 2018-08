'We zijn niet voor niets gepromoveerd'

Van de Beek baalt van bijrol bij Ajax

7 augustus Donny van de Beek beloofde op de jaarlijkse Open Dag van Ajax dat hij de Amsterdamse club nog een seizoen trouw zou blijven. ,,Het is niet dat ik nu stoer ga roepen dat ik weg wil", zei hij na het gelijkspel tegen Standard Luik (2-2) in de derde voorronde van de Champions League. ,,Maar de situatie is wel anders nu."