Wederom duel van Excelsior gestaakt

PSV in 2019, zo slecht was het jaren niet

15:47 Vijf nederlagen, acht gelijke spelen en veel moeizame zeges. Vanaf januari is het al tobben voor PSV in de eredivisie. De Eindhovenaren komen voorlopig tot slechts 62 punten in heel 2019. Dit kalenderjaar staat daarmee in groot contrast met de voorgaande vier.