Weer is de tweede helft van Oranje beter dan de eerste

Door Maarten Wijffels



1. Was Oranje een compact team bij het verdedigen?

Oefenen tegen Peru met het oog op Frankrijk, dat was óók een doel tijdens de feestwedstrijd voor Sneijder. De overal conclusie van de avond: weer was de tweede helft beter dan de eerste, zoals voorlopig steeds onder Ronald Koeman.



De 0-1 viel tegen Peru al binnen 12 minuten uit een corner, maar hoe de Peruanen die verdienden: met een aanval dwars door het hart van de Nederlandse afweer. Waarbij ex-PSV’er Jefferson Farfan met één passje werd vrijgespeeld tussen drie man, dat gebrek aan organisatie moet er snel uit. In vijf interlands onder Koeman is Oranje zo al vier keer eerst op achterstand gekomen. Dat lijkt op het Guus Hiddink-tijdperk. Toen moest er óók steeds worden gerepareerd.