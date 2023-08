Wéér moet een trainer snel het veld ruimen bij FC Utrecht: ‘Ook wij vinden het er te veel’

Gisteravond laat kreeg Michael Silberbauer te horen dat er voor hem geen toekomst is als trainer van FC Utrecht, vanmorgen vroeg kwam de Deen nog even naar de club om afscheid te nemen van zijn spelers. Wat nu volgt is een periode waarin de club, zoals wel vaker in de historie, op zoek moet naar een nieuwe eindverantwoordelijke.

Iemand anders Wie moet de nieuwe trainer worden van FC Utrecht? Ron Jans (44%)

Fred Rutten (4%)

Dick Advocaat (15%)

Rob Penders (5%)

Erwin van de Looi (4%)

Giovanni van Bronckhorst (20%)

Iemand anders (8%)

,,Na acht maanden moet je conclusies trekken”, stelt technisch directeur Jordy Zuidam, doelend op het moment in januari dat Silberbauer aantrad in Galgenwaard. ,,We hadden unaniem vertrouwen in hem, maar uiteindelijk is gebleken dat hij na een goede start niet de stabiliteit heeft gebracht die we graag wilden met een gemiddelde van 1.4 punten na 26 wedstrijden. Vandaar dat we als club besloten hebben om niet met hem door te gaan.”

Afgelopen zondag verloor FC Utrecht met 1-0 van PEC Zwolle. Daarvoor al werd verloren van PSV (2-0) en SC Heerenveen (0-2). Met name de futloosheid van de spelers viel op. ,,We willen Europees voetbal halen, en dat kan nog steeds met 31 wedstrijden te gaan. We vonden dat we nu de beslissing moesten nemen om niet met Michael verder te gaan, hoe hard hij zich ook heeft ingezet voor onze club. We wilden daar niet mee wachten.”

Volledig scherm Jordy Zuidam en Michael Silberbauer bij de ondertekening van het contract eind vorig jaar. © Jeffrey Hurenkamp

Trainerskerkhof

Silberbauer is niet de eerste trainer van wie Zuidam afscheid neemt als trainer. Voor hem verlieten al zeven andere trainers Galgenwaard. Toch verzet de technisch directeur zich tegen het beeld dat de club geen geduld heeft met trainers. ,,Laat één ding duidelijk zijn: Wij vinden ook dat er te veel trainers zijn geweest bij FC Utrecht. Maar het is echt niet zo dat we bij elke hobbel die opdoemt, meteen de trainer maar ontslaan”, stelt de geboren Utrechter.

het liefst zouden wij ook willen dat een trainer hier bij wijze van spreken zeven jaar zit Jordy Zuidam

,,Elk verhaal van die zeven trainers is anders. Neem, Erik ten Hag en John van den Brom. Zij zijn tussentijds verkocht. Dick Advocaat liep uit zijn contract. En het verhaal van Henk Fraser (die vanwege een schermutseling met Amin Younes op het trainingsveld volgens de officiële lezing zelf is opgestapt) is ook bekend. Nogmaals: het liefst zouden wij ook willen dat een trainer hier bij wijze van spreken zeven jaar zit. Alleen past wel enige nuance.”

Assistent-trainer Rob Penders zit komende zondag als eindverantwoordelijke op de bank wanneer FC Utrecht het in eigen huis opneemt tegen Feyenoord. Daarna zal snel een opvolger voor Silberbauer worden aangesteld. Volgens Zuidam zijn er nog geen contacten met trainers gelegd, ook is er nog kandidatenlijstje gemaakt. Onder anderen Dick Advocaat, eerder dus al actief in Galgenwaard, is beschikbaar. Hetzelfde geldt voor Ron Jans, Fred Rutten en Giovanni van Bronckhorst.