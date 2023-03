Wéér netten bij Feyenoord - Ajax, maar ESPN vindt oplossing voor televisiekijkers

Feyenoord en Ajax troffen elkaar op 22 januari ook al in De Kuip, toen voor de competitie. De Rotterdamse club had metershoge netten opgehangen tussen de tribunes en het veld, om te voorkomen dat supporters voorwerpen richting het veld zouden kunnen gooien.

Televisiezender ESPN was daardoor genoodzaakt om de camera’s aanzienlijk hoger in het stadion te installeren, omdat de netten anders recht voor de lens zouden hangen. Tv-kijkers klaagden op sociale media over het hoge camerastandpunt. De netten waren daarop nog steeds te zien.