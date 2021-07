Weer oefenduel Cambuur afgelast om corona bij tegenstander

Cody Gakpo speelt zich op de radar bij Bayern München en Lille OSC

9 juli Aanvaller Cody Gakpo keert volgende week terug bij PSV en weet zich in de belangstelling van een reeks grote clubs, waaronder Bayern München. De bedoeling van de Eindhovenaar is om nog minimaal een seizoen te blijven in de omgeving waar hij is opgegroeid, ondanks alle interesse.