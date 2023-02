Wéér ophef om rode kaart NEC tegen Feyenoord: wordt scheidsrechter Dieperink terecht teruggefloten?

met videoNEC voelt zich voor de tweede keer in korte tijd benadeeld tegen Feyenoord. De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft ook de rode kaart van Philippe Sandler woensdag in de knotsgekke bekerwedstrijd namelijk geseponeerd. Toch valt scheidsrechter Rob Dieperink volgens de regels weinig te verwijten.

Sandler kreeg in de 88ste minuut bij een 0-2-voorsprong voor NEC een strafschop tegen en een rode kaart. De verdediger hield op de doellijn een schot van Ezequiel Bullaude tegen met zijn hand. De strafschop die Feyenoord vervolgens kreeg was terecht, maar volgens tuchtcommissie was er ‘geen sprake van strafbaar hands’. ,,Geel was volgens de tuchtcommissie genoeg geweest", laat een woordvoerder van de KNVB weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daar dacht Dieperink dus anders over en gaf rood. Terecht, zo valt te lezen in de spelregels van de KNVB. Sandler had zijn arm hoog en buiten het lichaam en nam dus een risico dat hij hands zou maken. Dat er geen opzet in het spel was, doet niet terzake. Zijn actie was evengoed strafbaar, al denkt de tuchtcommissie daar dus anders over.

Met tien man verloor NEC alsnog. Feyenoord dwong met twee razendsnelle doelpunten een verlenging af (2-2). Daarin scoorden beide ploegen twee keer (4-4). In de strafschoppenserie trok Feyenoord nipt aan het langste eind (5-3).

Márquez

Twee weken geleden werd na de competitiewedstrijd tussen Feyenoord en NEC (2-0) de rode kaart van Ivan Márquez al geseponeerd. Hij werd toen uit het veld gestuurd, omdat hij in de persoon van Santiago Giménez een doorgebroken speler zou hebben neergehaald, maar ook daar was de KNVB het niet mee eens. Ook de strafschop die Feyenoord toen kreeg, was overigens terecht.

NEC kan door het kwijtschelden van diens rode kaart zaterdag in de belangrijke thuiswedstrijd tegen SC Cambuur gewoon beschikken over Sandler. Hij had tegen Feyenoord geen basisplaats, omdat hij net hersteld was van ziekte.

Er was woensdag ook veel te doen om een harde overtreding van Quilindschy Hartman op Bart van Rooij. De Feyenoorder ontsnapte aan rood, omdat er geen VAR aanwezig was. Hij kan achteraf niet worden geschorst, omdat de situatie in de wedstrijd is beoordeeld door de scheidsrechter (NEC kreeg een vrije trap).