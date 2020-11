Weer tegenvaller Feyenoord: Fer maakt in 2021 pas zijn rentree

Door Mikos Gouka



De laatste wedstrijden van Feyenoord in 2020 dreigen een ware beproeving te worden voor de Rotterdamse ploeg. De selectie van trainer Dick Advocaat dunt namelijk in razend tempo uit. Voor de negen duels tot de feestdagen haakten recent keeper Justin Bijlow (voet) en Ridgeciano Haps (ziek) al af. Daar komt de naam van Leroy Fer bij.



De routinier is al geruime tijd herstellende van een hamstringblessure en de ervaren middenvelder heeft inmiddels van de medische staf te horen gekregen dat zijn rentree naar alle waarschijnlijkheid pas in 2021 zal plaatsvinden.

Advocaat had al eerder een dikke streep moeten zetten door de inzetbaarheid van Robert Bozenik (enkel), Sven van Beek (voet) en de nog altijd herstellende Luis Sinisterra (knie), terwijl de deze zomer aangetrokken Duitser Christian Conteh sinds zijn komst naar de Kuip eigenlijk alleen nog maar ziek, zwak of misselijk is geweest.

Orkun Kökçü keerde met een blessure eerder terug van de interlands met Turkije, al traint de middenvelder inmiddels wel weer mee met de selectie. Dat geldt niet voor linksback Tyrell Malacia, die tot vandaag aan de kant bleef tijdens groepstrainingen wegens knieklachten.

Advocaat weet daarnaast dat het voor rechtsback Bart Nieuwkoop en de Portugees João Teixeira erg lastig of zelfs onmogelijk zal zijn om de hele reeks van negen wedstrijden tot kerstmis te spelen. Beide spelers zijn nu fit, maar moesten eerder al verstek laten gaan tijdens drukke wedstrijdschema’s van Feyenoord. Nieuwkoop met lichte pijntjes en Teixeira met een spierblessure.

Volledig scherm Ook Ridgeciano Haps (ziek) en Orkun Kökçü (geblesseerd) missen een aantal duels bij Feyenoord. De Turks international traint inmiddels wel weer mee bij Feyenoord. © BSR Agency

Meevaller Jørgensen

De enige meevaller voor Advocaat is het feit dat Nicolai Jørgensen inmiddels weer fit genoeg is om te kunnen spelen. Al zal de bijzonder blessuregevoelige Deen zeker niet in alle negen wedstrijden in een maand in actie kunnen komen.

En dan moeten de gebruikelijke testen op het coronavirus vandaag nog plaatsvinden. De selectie van Feyenoord is al zeven weken zonder besmettingen. Of dat in een periode waarin diverse spelers uitstapjes hebben gemaakt naar nationale elftallen nog zo is, is uiteraard afwachten.

Feyenoord hervat zondag de competitie in Limburg tegen Fortuna Sittard.